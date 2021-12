Die Sache ist wohl bisher einmalig – nicht nur in Australien, sondern auch weltweit.

Ein Album ausschließlich mit den Rufen bedrohter Vögel Australiens hat es auf Platz 5 der Albumcharts des Landes geschafft. Die „Songs of Disappearance“ verdrängen damit unter anderem Abba und The Weeknd auf hintere Plätze - und zum Beispiel auch die Weihnachts-Wiedergänger von Mariah Carey kommen in den Musikcharts gegen das Vogelgezwitscher nicht an. Der Charterfolg ist allerdings laut einem BBC-Bericht durch eine Social-Media-Kampagne gefördert worden.

Hinter dem Album mit Stimmen von mehr als 50 bedrohten Vogelarten Australiens steckt mutmaßlich mehr Arbeit als hinter vielen Musik-Hits. Es sind Aufnahmen eines Tontechnikers, der sich auf Wildtiere konzentriert – und 30 Jahre damit verbracht hat, die Vogelstimmen zu sammeln.