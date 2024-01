So ein Walkalb braucht viel Energie, um ein ausgewachsener Wal zu werden.

Deshalb ist es wohl auch verständlich, dass Forschende in Australien Walkälber mit Videodrohnen dabei erwischt haben, wie sie sich bei fremden Walmüttern Milch klauen. Es ist das erste Mal, dass so ein Verhalten bei großen Walen genauer beobachtet wurde - bisher war es eher von Robbenarten oder auch einigen Landsäugetieren bekannt. In der Studie ging es um Südliche Glattwale - auch Südkaper genannt -, die bis zu 18 Meter lang werden.

Milchdiebe werden verjagt

Wenn die Walmütter die fremden Kälber beim Milch-Klau bemerken, versuchen sie sie zu verscheuchen. Denn sonst könnte ihnen die Milch für den eigenen Nachwuchs ausgehen. Die Weibchen der Südlichen Glattwale verbringen die Säugezeit vor Australien nämlich ohne Fressen - erst wenn sie danach in die Gewässer der Antarktis zurückschwimmen, können sie sich dort wieder sattfuttern.