Seit sechs Monaten gilt in Australien das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16.

Jetzt gibt es erste Ergebnisse zu den Auswirkungen, Forschende berichten darüber im Fachmagazin The Conversation. Zum Beispiel hat das Verbot nur bei einem Viertel der Unter-16-Jährigen bewirkt, dass sie weniger auf Social Media Plattformen unterwegs sind. Und bei diesem Viertel gibt es einen bedenklichen Trend: Die Hälfte von ihnen gab an, dass sie weniger Zugang zu Nachrichten aus dem In- und Ausland haben als vor dem Verbot. Denn Social Media sind in dieser Altersgruppe die Hauptquelle für News, die sie interessieren. Dadurch tauschen sich Jugendliche laut den Forschenden weniger über Nachrichten aus und engagieren sich auch weniger bei Themen, die ihnen wichtig sind. Das Ganze kann sich wohl auch negativ darauf auswirken, wie kompetent Jugendliche sich fühlen.

Die Forschenden empfehlen als Teil einer langfristige Lösung: Traditionelle Nachrichten-Medien sollten ihre News auch auf junge Menschen zuschneiden und sie besser vertreten. Und man sollte besser vermitteln, wie wichtig Informiert-sein für die Demokratie ist.