In Australien sind viele Tier- und Pflanzenarten gefährdet. Ursache sind auch Wildpferde, die eingeschleppt wurden.

auch, weil viele eingeschleppte Arten einheimische bedrohen. Wie die Zeitung Canberra Times berichtet, gehören dazu auch Pferde, die mittlerweile wild in den Bergen Australiens leben - die Brumbies.

Brumbies zerstören Lebensräume

Das australische Komitee für bedrohte Arten warnt, dass die Brumbies mindestens zwölf Arten bedrohen, die sowieso schon gefährdet sind. Hauptsächlich, weil sie deren Lebensraum zerstören. Betroffen ist vor allem ein Nationalpark in den Snowy Mountains im Bundesstaat New South Wales. In den letzten zwei Jahren ist der Wildpferde-Bestand laut den Artenschützenden um 30 Prozent gestiegen. Das Komitee fordert von der Politik, dass die Tiere weniger werden müssen.

Dagegen gibt es allerdings auch Widerstand: Viele Menschen setzen sich für den Schutz der Brumbies ein.