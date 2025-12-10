Seit heute gilt’s: In Australien dürfen soziale Medien wie Instagram und Tiktok offiziell erst ab 16 Jahren genutzt werden.

Ob das Verbot wirklich schützt, ist umstritten. Für die Wissenschaft bietet es aber die bisher einmalige Gelegenheit eine Art "natürliches Experiment" zu machen und zu untersuchen, wie Social Media das Gehirn und die psychische Gesundheit von Jugendlichen beeinflusst.

Bisherige Studien - unter anderem der WHO - zeigen: Wer sehr viel Zeit online verbringt, hat häufiger Schlafprobleme, Schwierigkeiten in der Schule oder emotionale Belastungen. Es ist aber schwer zu sagen, ob die Jugendlichen leiden, weil sie so viel online sind, oder ob sie mehr online sind, weil es ihnen ohnehin schon schlecht geht.

Forschende wollen das australische Gesetz jetzt nutzen, um die Effekte besser zu untersuchen - auch langfristig.