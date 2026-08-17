Juchhu, die Schaben sind zurück! In der privaten Küche wäre das mindestens ein Ärgernis. Für die Insel Lord Howe vor der australischen Ostküste hingegen sind das tolle Neuigkeiten. Denn es bedeutet, dass sich die Natur auf der abgelegenen Insel erholt.

Vor über einhundert Jahren haben Mäuse und Hausratten, die auf Lord Howe nicht heimisch sind, die Insel besiedelt und dort mehrere Tier- und Pflanzenarten ausgerottet. 2015 stimmte die Bevölkerung für eine umfassende Bekämpfung der Nagetiere. Und die war erfolgreich, wie Untersuchungen im Fachmagazin Biological Invasions nun zeigen. Unter anderem haben sich die Bestände der Lord-Howe-Holzschabe, die zwischenzeitlich sogar als ausgestorben gegolten hatte, gut entwickelt.

Damit haben nun auch Vögel und Reptilien, die sich von diesen Wirbellosen Tieren ernähren, die Chance, sich auf Lord Howe wieder zu vermehren, schreiben die Forschenden. Außerdem werden die Nester von bodenbrütenden Vögeln nun nicht mehr von Ratten geplündert.