In Australien sind offenbar viele Frauen nicht ganz zufrieden mit ihrem Sexleben.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin Fertility & Sterility. Dafür wurden knapp 7000 Frauen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren befragt. Etwa die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in Sachen Sex teilweise Stress, Scham oder Schuld empfinden oder unglücklich sind. Jede neunte Frau gab an, dass sie ein geringes sexuelles Selbstbewusstsein hat. Ein kleinerer Teil berichtete außerdem davon, dass sie Schwierigkeiten hatten, einen Orgasmus zu bekommen oder erregt zu werden.

Frauen, die Psychopharmaka wie Mittel gegen Depressionen nahmen, hatten eher Probleme. Ob Frauen mit der Pille verhüten, spielt laut Studie für die Zufriedenheit mit dem eigenen Sexleben keine Rolle.

Eine direkte Vergleichsstudie zu Deutschland gibt es nicht. Bei einer repräsentativen Umfrage im letzten Jahr gaben hier Frauen zwischen 18 und 74 Jahren ihrem Sexleben die Schulnote 2,7 - also eine 3+.