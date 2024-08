Mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu leben, kann in unserer Gesellschaft eine ziemliche Herausforderung sein.

Eine Psychologin der Uni Bath und ihr Team wollten wissen, was Betroffene als besonders belastend empfinden. Dazu haben 300 Erwachsene mit Autismus einen Fragebogen ausgefüllt. Einmal wurde danach gefragt, wie ausgeprägt bestimmte autistische Merkmale bei ihnen sind - und wie sie ihre Lebensqualität empfinden.

Es zeigte sich, dass Betroffene im Schnitt am stärksten unter sozialen Ängsten litten, also zum Beispiel darunter in einer Gruppe unangenehm aufzufallen. An zweiter Stelle standen Probleme, das Verhalten anderer Menschen nicht richtig interpretieren zu können. Weitere Themen wie Arbeitslosigkeit oder ein geringes Einkommen machten den Betroffenen viel weniger aus. Auch Reizüberflutung spielte nicht so eine große Rolle, wie Studien an Kindern das bis jetzt nahegelegt hatten. Woran das liegt, können die Forschenden noch nicht sagen.

Die Ergebnisse sollen helfen, Menschen mit Autismus eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen.