Elektroautos sind normalerweise so leise, dass sie für Fußgänger gefährlich sein können.

Deshalb müssen Hersteller künstliche Fahrgeräusche einbauen. Eine Doktorandin aus Japan und ihr Team haben maßgeschneiderte Sounds entwickelt, die besser warnen. Die Geräusche haben sie im Labor und draußen mit Testpersonen ausprobiert.

Die Ergebnisse zeigen: Ein bestimmtes, tieffrequentes Rauschen - ähnlich wie ein normales Motorgeräusch - funktioniert am besten. Das "rosa Rauschen" wird von Umgebungsgeräuschen nicht so leicht überdeckt. Die Forschungsergebnisse wurden jetzt auf einem gemeinsamen Kongress der Acoustical Societys von Amerika und Japan vorgestellt.

Das Team will jetzt auch Warngeräusche für E-Bikes und E-Scooter entwickeln - und so helfen, dass auch die besser von Fußgängern wahrgenommen werden können.



