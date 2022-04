Maschinen können mehr und mehr Aufgaben von Menschen übernehmen.

Dadurch sind schon Berufe verschwunden, weitere werden sicherlich folgen. Eine Studie im Fachmagazin Science Robotics zeigt jetzt, welche Arten von Arbeit sich besonders durch Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz und Robotik verändern.

Am wahrscheinlichsten betroffen sind demnach Jobs in der Fleischproduktion, darunter auch das Schlachten, in der Textilverarbeitung und Dienstleistungen wie Bügeln oder auch Sortierarbeiten in der Landwirtschaft. Am schlechtesten durch Maschinen ersetzbar sind laut Studie hochqualifizierte Berufe in den Bereichen Physik, Neurologie und Medizin.

Die Forschenden aus der Schweiz haben für ihre Untersuchung selbst eine künstliche Intelligenz genutzt, um Maschinenfähigkeiten mit Job-Anforderungen abzugleichen. Sie haben auch eine Website erstellt, auf der man das individuelle Automatisierungsrisiko, je nach Beruf, rausfinden kann.