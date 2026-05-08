In Kroations Hauptstadt Zagreb gilt der Straßenverkehr als chaotisch - zum Beispiel wegen unübersichtlicher Kreuzungen.

Gleichzeitig will Zagreb zur Vorreiterstadt in Europa werden, was autonomes Fahren angeht: Seit einem Monat sind dort Robotaxis erlaubt. Ein kroatisches Startup hat eine Flotte von bisher zehn Wagen im Einsatz und wird dabei technisch von den Fahrdiensten Uber und Pony.ai unterstützt.

Bisher noch Mensch dabei

Komplett autonom sind diese Robotaxis aber noch nicht: An Bord sitzt immer noch ein Operator, die oder der notfalls eingreifen kann. Bisher ist das nach Unternehmensangaben aber noch nicht vorgekommen. Dabei hätten die Taxis schon zehntausende Kilometer absolviert - ohne Kollisionen oder Unfälle.

Genehmigung ohne Operator erwartet

Das Startup will die Flotte nach und nach ausbauen. Bis Jahresende erwartet es die Genehmigung für komplett autonomes Fahren ohne Operator, wie das schon in einigen chinesischen und US-Städten möglich ist. Das spart dann Personalkosten.