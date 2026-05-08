Frauen verletzen sich bei Autounfällen oft schwerer als Männer.

Das ist bei einer neuen Studie der TU Graz rausgekommen. Die Forschenden sprechen davon, dass Frauen ein rund 60 Prozent höheres Verletzungsrisiko haben. Besonders gefährdet sind ältere Frauen und Frauen, die auf dem Beifahrersitz mitfahren.

Die Forschenden haben Unfalldaten aus den letzten Jahren ausgewertet und festgestellt: Schon bei niedrigen Kollisions-Geschwindigkeiten ist das Risiko für Frauen, schwer verletzt oder getötet zu werden, mehr als doppelt so hoch wie bei Männern.

Ein Grund sind die bisherigen Sicherheitstests. DIE orientieren sich bis heute oft am sogenannten "Durchschnittsmann". Selbst weibliche Crashtest-Dummys sind meistens nur kleinere Versionen von männlichen Modellen. Die Forschenden fordern realistischere Sicherheitstests mit verschiedenen Körper-Staturen.

Sitzposition hat Einfluss

Auch die Sitzposition auf der Beifahrerseite hat massiven Einfluss auf das Verletzungsrisiko. Ein weit nach hinten geschobener oder zurückgelehnter Beifahrersitz führt eher zu Verletzungen, weil Airbags und Gurte nur für Standard-Positionen ausgelegt sind.