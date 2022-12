Wer sein Kind Emilia oder Noah nennt, liegt gerade total im Trend.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Für die Auswertung greift der Hobbyforscher auf Daten aus mehr als 400 Städten in Deutschland zurück: Zwei Drittel der Daten hat er von Standesämtern, den Rest aus Babygalerien von Krankenhäusern. So werden laut Bielefeld rund ein Drittel der Babys erfasst, die in Deutschland geboren werden. Eine ähnliche Statistik gibt es auch jedes Jahr von der Gesellschaft für Deutsche Sprache - mit mehr Daten von Standesämtern. Auch in dieser Auswertung lagen Emilia und Noah in den letzten Jahren vorn.