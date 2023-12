In einigen deutschen Bundesländern ist der Wolf mittlerweile wieder heimisch und auch in Baden-Württemberg gibt es einige wenige Wölfe.

Fachleute gehen davon aus, dass es am Schuchsee auch ein Rudel gab, also ein Paar mit Nachwuchs. An Weihnachten ist der einzige bisher bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg allerdings angefahren worden und gestorben. Damit hat Baden-Württemberg jetzt kein Wolfsrudel mehr. Eine Sprecherin des Umweltministeriums bestätigte, dass es sich bei dem toten Welpen um den des Schluchsee-Rudels handelte. Der Körper soll jetzt noch untersucht werden.

Der kleine Wolf war dieses Jahr im Sommer mit einer Fotofalle entdeckt worden. Es war der erste Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren im Südwesten. Der Wolf gilt in Baden-Württemberg seit 1866 als ausgerottet.