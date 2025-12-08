In Nordrhein-Westfalen fahren bald wieder mehr Regionalzüge, besonders an den Abenden und Wochenenden.

Konkret ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember. Die Branche und das Land haben das Problem von Zugausfällen wegen Personalmangel weitgehend behoben. Verkehrsminister Oliver Krischer sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass sich die Personalsituation jetzt stabilisiert hat. Die Ausbildungs-Offensive habe Wirkung gezeigt - 700 neue Lokführer machen eine Ausbildung.

Wegen des Personalmangels waren in NRW vor einem Jahr vier Prozent aller Regionalverbindungen aus dem Fahrplan gestrichen worden.