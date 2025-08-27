Wenn Antibiotika nicht mehr helfen, kann eine Infektion lebensgefährlich werden.

Eine Ursache dafür, dass Bakterien resistent, also unempfindlich gegen Antibiotika werden, ist, dass die Medikamente zu oft eingesetzt werden. Bakterien können sich so besser anpassen. Forschende der University of South Australia berichten jetzt, dass auch Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol Resistenzen fördern können.

Im Experiment mit Darmkeimen zeigte sich, dass ein Antibiotikum die Bakterien nicht mehr abtöten konnte, wenn gleichzeitig Ibuprofen und Paracetamol im Spiel waren. Die Bakterien waren später auch gegen andere Antibiotika resistent. Kamen noch weitere Medikamente dazu, war der Effekt noch stärker. Die Forschenden erklären das damit, dass die Bakterien schneller mutieren, wenn weitere Medikamente wie Schmerzmittel gegeben werden. Das half ihnen dabei, hochgradig resistent zu werden.

Das Forschungsteam sieht dadurch Probleme vor allem für chronisch kranke oder ältere Menschen, die oft mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen - und sagt, dass mehr zu Wechselwirkungen geforscht werden sollte.