Wenn wir beschimpft werden, dann reagieren wir oft entweder wütend oder wir sind traurig oder gekränkt. Hunde verlieren das Gleichgewicht – etwas zumindest.

Ein Forschungsteam der Uni Wien hat untersucht, wie sie bei Kommandos reagieren – mit wütender oder freundlicher Stimme. Allerdings war es nur ein kleiner Test mit 23 Tieren. Die Forschenden verfolgten dabei mit einer speziellen Druckmessplatte, wie fest die Hunde jeweils auf ihren Pfoten standen.

Tiere müssen mehr ausbalancieren

Bei den wütenden Kommandos erstarrte gut ein Drittel der Tiere. Dafür mussten sie mehr ausbalancieren, um im Gleichgewicht zu bleiben. Diese zusätzliche Kraft in den Pfoten war mit bloßem Auge nicht zu sehen, fiel aber den Sensoren in der Messplatte auf.

Die Forschenden vermuten, dass Aufregung der Grund für diesen Balance- und damit Kraftakt war. Bei freundlichen Kommandos gab es die auch, aber nicht so stark.