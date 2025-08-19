Was macht ihr so, wenn ihr eure Angebeteten beeindrucken wollt?

Vermutlich kotzt ihr nicht der Person vor die Füße. Genau das tun aber die Männchen einer bestimmten Fruchtfliegen-Art (Drosophila subobscura) bei ihrem Balzverhalten: Sie würgen nämlich Zucker hoch, als Geschenk für ihre Angebeteten. Ein japanisches Forschungsteam wollte rausfinden, ob es dieses einzigartige Balzverhalten auch bei einer anderen Fruchtfliegen-Art auslösen kann - und zwar durch Genmanipulation.

Gen-Aktivierung verändert Balzverhalten

Dafür haben die Forschenden bei der anderen Fruchtfliegen-Art (Drosophila melanogaster) ein Gen aktiviert, das bei ihr sonst nicht mit dem Balzzentrum im Gehirn verbunden ist. Und tatsächlich: Durch die Aktivierung des Gens vollführten die Fruchtfliegen-Männchen dann plötzlich auch das Balzverhalten mit dem Zucker-Hochwürgen. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science, dass neuartige Verhaltensweisen vielleicht einfach durch anders vernetzte Neuronen ausgelöst werden können und sich nicht lange entwickeln müssen.

