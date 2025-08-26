Selbst Bad putzen oder tanken – in Gesellschaft statt alleine macht das die meisten Menschen ein bisschen glücklicher.

Eine Studie aus den USA zeigt, dass wir fast immer etwas zufriedener sind, wenn wir Dinge mit anderen zusammen machen - nicht nur essen, trinken und feiern, sondern auch banale Alltagsaktivitäten wie Aufräumen, Einkaufen oder Bankgeschäfte erledigen. Dafür wurden Daten der American Time Use Survey ausgewertet, für die mehr als 40.000 Menschen regelmäßig über ihren Alltag und auch über ihr Glücksempfinden befragt werden.

Die Forschenden räumen ein, dass die Auswirkungen relativ klein sind - aber messbar. Und aus den Daten geht auch deutlich hervor: Wer mit anderen zusammen war, war danach ein klein wenig zufriedener als vorher.