Auch in Bangladesch geht es viel um die Frage, wie man sich am besten an den Klimawandel anpasst.

Das Land in Südasien investiert unter anderem in Deiche, Frühwarnsysteme und eine klimaresistentere Landwirtschaft. Die Regierung von Bangladesch hat jetzt auch ein riesiges Aufforstungs-Programm angekündigt. Laut Medienberichten sollen in den nächsten fünf Jahren im ganzen Land mindestens 250 Millionen neue Bäume gepflanzt werden.

Und dabei setzt die Regierung auch auf die Hilfe der Menschen: Wer will, bekommt genau gezeigt, was man beim Pflanzen alles beachten muss - und wie man die jungen Bäume pflegt. Die neuen Bäume sollen außerdem in eine nationale Datenbank kommen, um ihren Zustand zu überwachen. Bangladeschs Regierung will in den nächsten Jahren unter anderem Baumschulen stärker fördern und in dem Bereich viele neue Jobs schaffen.

Bangladesch gehört zu den Ländern, die mit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Steigender Meeresspiegel und heftiger werdende Monsunregen bedrohen die Lebensgrundlage der Menschen.