Aus Liebe zum deutschen Fußball hat ein Bauer in Bangladesch eine 7,5 Kilometer lange Deutschland-Fahne zur WM ausgerollt.

Er hat die Fahne auch genäht. Seit 2022 hat er immer wieder daran gearbeitet oder sie ausgebessert. Der 77-jährige hat sie auf dem Schulgelände in seinem Dorf im Südwesten des Landes ausgebreitet. Nachbarn und angereiste Fans haben zugeguckt. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Dhaka hat sich bei X für so viel Leidenschaft bedankt.

Der Landwirt sagt, dass er selbst früher Fußball gespielt hat und die deutsche Nationalmannschaft sein Lieblingsteam ist. Er träumt von einem Foto mit ihr. Die Liebe zu Deutschland hat einen persönlichen Hintergrund. 2004 war der Bauer schwer krank. Er sagt, deutsche Medikamente hätten ihn wieder gesund gemacht.

Das Land Bangladesch hat sich nie für eine Fußball-WM qualifiziert. Kricket ist die mit Abstand beliebteste Sportart im Land. Auch Fußball mögen viele, die meisten sind aber Fans von Argentinien oder Brasilien.