Die deutsche Geschichte liegt - gut abgesichert - im Inneren eines Berges im Schwarzwald.

Im Freiburger Hausberg Schauinsland ist ein alter Bergwerkstollen, Barbarastollen heißt der - und der feiert heute (9. Oktober) Geburtstag.

Grundgesetz und Bach-Handschriften

In dem Stollen lagern seit mittlerweile 50 Jahren Fotos und Kopien von Dokumenten, die für die deutsche Kultur oder Politik wichtig sind. Zum Beispiel die erste Ausgabe des Grundgesetzes, eine Krönungsurkunde aus dem Jahr 936, Handschriften vom Komponisten Johann Sebastian Bach und Baupläne des Kölner Doms.

Insgesamt gibt es mehr als eine Milliarde Fotos, gespeichert auf 32.000 Kilometern Mikrofilm und luftdicht verschlossen in Edelstahlfässern. Mikrofilm soll mehrere hundert Jahre haltbar sein.

Internationaler Sonder-Schutz

Das Ganze ist als Sicherheitsmaßnahme gedacht - damit wichtige Dokumente erhalten bleiben, falls es Krieg oder Naturkatastrophen gibt. Der Stollen ist auch der einzige Ort in Deutschland, der einen internationalen Sonder-Schutz hat und nicht angegriffen werden darf.