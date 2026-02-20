Seit rund 140 Jahren zieht sich der Bau der Sagrada Família in der spanischen Metropole Barcelona - jetzt ist ein wichtiger Zwischenschritt geschafft.

Das riesige Kreuz auf dem Hauptturm der Kirche ist fertig - es ist 13,50 Meter breit und 17 Meter hoch. Gebaut wurde das Kreuz in Deutschland.

Damit hat die Sagrada Familia ihre endgültige Höhe von 172,50 Metern erreicht: Architekt Antoni Gaudi hatte festgelegt, dass die Sagrada Família nicht höher sein soll als der höchste Berg Barcelonas.

Höchste Kirche der Welt

Das reicht trotzdem für den Titel höchste Kirche der Welt. Offiziell eingeweiht werden soll das Kreuz im Sommer, an Gaudis 100. Todestag. Fertig ist die Sagrada Família dann noch lange nicht - in etwa zehn Jahren rechnen die Bauleiter mit der Fertigstellung. Finanziert wird der Bau durch Spenden und Eintrittsgelder.