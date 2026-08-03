Übergewicht ist aus mehreren Gründen nicht gut für uns.

Nach einer neuen Studie könnte es für deutlich mehr Krebsfälle verantwortlich sein als bisher angenommen. Frühere Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass zwischen zwei und acht Prozent aller Krebserkrankungen mit zu hohem Körpergewicht zusammenhängen. Im Fachmagazin Cancer Communications schreiben Forschende des Deutschen Krebsforschungszentrums jetzt aber, dass bis zu 11,5 Prozent auf Übergewicht zurückzuführen sein könnten.

Besonders Bauchfett steigert demnach das Risiko. Denn dort werden verschiedene Signalmoleküle freigesetzt. Die beeinflussen dann an unterschiedliche Orten im Körper Prozesse beim Stoffwechsel - unter anderem wie Zellen wachsen und sich teilen. Dabei geht es um Abläufe, die auch zum Wachstum von Tumoren beitragen können.

Die Studie deutet auch darauf hin, dass Frauen mit Übergewicht statistisch gesehen häufiger an Krebs erkranken als Männer mit Übergewicht.