Wir haben schon unter anderem den Vogel, den Pilz und die Blume des Jahres - jetzt steht auch der Baum des Jahres fest.

Für 2026 wird es die Zitterpappel, oft auch bekannt als Espe. Die Stiftung hinter dem Titel begründet ihre Wahl damit, dass dieser Baum besonders anpassungsfähig ist, auch mit Blick auf den Klimawandel. Die Zitterpappel soll als Beispiel dafür stehen, dass Vielfalt die größte Stärke der Natur ist.

Die Zitterpappel gilt als Pionierbaum. Sie gehört zu den ersten Bäumen, die zum Beispiel nach einem Waldbrand wieder auf kahle Flächen zurückkehren.

Und der Baum ist auch bekannt aus der Redewendung "Zittern wie Espenlaub". Schon leichter Wind bewegt die Blätter so, dass es wie ein Zittern aussieht.