Der Baumhummer ist eine australische Insektenart - jahrzehntelang galt er als ausgestorben.

Vor einigen Jahren wurde er in freier Natur wiederentdeckt, jetzt gibt es auch ein Zuchtprogramm in Europa. Im australischen Melbourne gibt es schon länger ein Zuchtprogramm. 400 Eier sind von dort nach Prag in den Zoo gebracht worden, einige sind geschlüpft. Allerdings mussten die Tierpfleger erstmal rausfinden, welche europäischen Pflanzen dem Baumhummer schmecken. Ganz oben auf der Liste stehen Feigenblätter.