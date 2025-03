Wann ist ein Tag für uns ein guter Tag?

Klingt wie eine Frage, die wir alle anders beantworten würden. Trotzdem haben Forschende von der kanadischen University of British Columbia versucht rauszufinden, ob's konkrete Bausteine gibt für einen guten Tag. Dafür haben sie Umfrage-Daten von 2013 und 2021 ausgewertet - dabei war die Zeit gemessen worden, die tausende Leute in den USA mit mehr als 100 Aktivitäten verbracht hatten. Die Leute hatten auch ihren Tag bewertet. Alle Angaben haben die Forschenden verknüpft - und daraus ein Rezept für einen guten Tag erstellt.

Sie sagen, mit am Wichtigsten ist Socializen - also Zusammensein mit Anderen - und zwar für mindestens 30 Minuten. Vor allem Zeit mit Freundinnen und Freunden habe einen "fast grenzenlos positiven Effekt". Bezogen auf Arbeit kam raus: Bis zu sechs Stunden Arbeit hatten keinen Einfluss darauf, ob ein Tag gut war oder nicht. Dauerte der Arbeitstag allerdings länger, schätzten die Leute ihren Tag schnell negativer ein.

Die Studie ist auf einem Preprint-Server erschienen, das heißt, sie ist noch nicht von anderen Fachleuten gecheckt worden.

Eine nicht an der Studie beteiligte Wissenschaftlerin der University of California kritisiert, dass nicht alle Faktoren gemessen wurden, die in einen Tag zu einem guten Tag machen könnten. Aber allgemein stimmten die Ergebnisse überein mit früheren Experimenten, bei denen mehr soziale Kontakte auch zu mehr Zufriedenheit führten.