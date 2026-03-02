In Deutschland hat letzten Monat knapp ein Viertel der Beschäftigten zumindest teilweise von Zuhause aus gearbeitet.

Das zeigt eine Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Home-Office-Quote ist damit seit vier Jahren relativ stabil. Der Anteil war nur in Corona-Zeiten deutlich höher - da hat zwischenzeitlich ein Drittel der Leute von Zuhause gearbeitet. Am meisten Homeoffice gibt es bei IT-Dienstleistern und Unternehmensberatungen - am wenigsten in der Baubranche.

Die Ifo-Fachleute sagen, dass sich Homeoffice etabliert hat und auch bleibt - obwohl einige Firmen die Möglichkeiten wieder eingeschränkt haben.