Gibt es geheime Mächte, die die Welt steuern?

Diese Frage stellt die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung seit mehreren Jahren in einer Befragung zu Verschwörungsmythen. Und der Anteil der Menschen, die diese Frage mit "ja" oder mit "ja wahrscheinlich" beantworten, ist zuletzt wieder angestiegen. In der aktuellen Umfrage aus diesem Jahr stimmten mehr als ein Viertel der Befragten der Aussage ganz oder teilweise zu. Mehr als 5.000 Menschen wurden dafür am Telefon befragt.

In den anschließenden tiefergehenden Interviews zeigt sich laut Studienautorin, dass die wenigsten vollständig in die Welt eines einzigen Verschwörungsmythos abgetaucht ist. Vielmehr tauchen Versatzstücke verschiedenster Mythen auf, aus denen sich die Befragten eine Art Patchworkverschwörung zusammenfügen. Oft geben die Menschen an, durch eigene Recherche ihr Wissen erweitert zu haben. Das führe dann zu einer Art Überlegenheitsgefühl, das gleichzeitig dafür sorgt, dass die Menschen Fakten oder andere Meinungen ablehnen.