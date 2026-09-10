US-Präsident Donald Trump hat noch mal ordentlich Werbung für seine Partei gemacht - und dabei auf eine ungewöhnliche Aktionen gesetzt.
Beim Parteitag der Republikaner in Texas hat Trump ein dickes Versprechen gemacht: Alle erwachsenen US-Bürgerinnen und Bürger sollen 5.000 Dollar kriegen - wenn seine Partei bei den Zwischenwahlen Anfang November gewinnt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.
Riskante Strategie: Alles auf Trump
Die Republikaner setzen voll auf Trump. Ihre Strategie gilt aber als riskant. Trumps Beliebtheitswerte sind gesunken - wegen des Iran-Kriegs und gestiegener Lebenshaltungskosten durch Zölle. Auch historisch verliert die Partei des amtierenden Präsidenten bei Zwischenwahlen fast immer Sitze.
Beim Parteitag der Republikaner in Texas gibts keine Beschlüsse. Medien berichten, dass er eher wie ein Wahlkampf-Termin abläuft.