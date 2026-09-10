US-Präsident Donald Trump hat noch mal ordentlich Werbung für seine Partei gemacht - und dabei auf eine ungewöhnliche Aktionen gesetzt.

Beim Parteitag der Republikaner in Texas hat Trump ein dickes Versprechen gemacht: Alle erwachsenen US-Bürgerinnen und Bürger sollen 5.000 Dollar kriegen - wenn seine Partei bei den Zwischenwahlen Anfang November gewinnt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Riskante Strategie: Alles auf Trump