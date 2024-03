Die Bierbrauer in Belgien sind bekanntermaßen kreativ. Aber wie können sie sich sicher sein, dass eine neue Bier-Kreation auch der Kundschaft schmeckt - bei Tausenden möglichen Aromen?

Forschende aus Belgien haben getestet, ob Künstliche Intelligenz dabei helfen kann. Sie haben die KI mit Daten zu 250 Bier-Sorten - auch alkoholfreien - gefüttert: mit Daten zu den chemischen Eigenschaften, mit Aroma-Beschreibungen von 16 professionellen Bier-Verkostern und mit Zehntausenden Verbraucherwertungen aus einer Online-Bierbewertungs-Datenbank. Die KI sollte dann vorhersagen, wie gut bestimmte Bier-Zusammensetzungen bei den Kundinnen und Kunden ankommen. Das beste von zehn trainierten KI-Modellen haben die Forschenden dann in der Realität getestet: Sie folgten den Tipps der KI, mit welchen Aromen man je ein kommerzielles Bier mit und ohne Alkohol verbessern sollte. Diese verbesserten KI-Biere kamen dann auch in echten Verkostungen gut an.

Die Forschenden sagen, dass die KI ihnen überraschende Einsichten gebracht hat, welche Aromen bei belgischem Bier wichtig sind. Allerdings sei auch die KI nicht perfekt. Unter anderem, weil bei weitem nicht alle Aromen abgedeckt werden konnten, die es gibt. Und weil bei der Bier-Bewertung auch andere Dinge eine Rolle spielen - etwa gutes Marketing.