Die Reichen werden immer reicher - und es werden mehr.

Im letzten Jahr gab es insgesamt über 25 Millionen Menschen auf der Welt, die mehr als eine Million Dollar besitzen. Also zwei Millionen Menschen mehr als noch 2024. Eine Beratungsfirma hat das untersucht.

Auch in Deutschland mehr Millionäre

In Deutschland gibt es fast 1,8 Millionen Menschen, die über eine Million Dollar privat besitzen. Auch bei uns hat diese Zahl im vergangenen Jahr zugenommen - um mehr als 10 Prozent .

Die meisten Millionäre leben immer noch in den USA, dann kommt Japan und dritter ist Deutschland.

Grund für Millionärs-Plus

Laut den Fachleute liegt der weltweite Zuwachs der Millionäre vor allem an den boomenden Aktienmärkten. In den letzten Jahren ging es an den Börsen über längere Zeit gesehen extrem steil nach oben.