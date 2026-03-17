Mit vielen Demokratien geht es im Moment bergab.

Ein Demokratie-Forschungsprojekt der schwedischen Uni Göteborg hat die Länder der Welt untersucht. Fast ein Viertel erlebten 2025 einen demokratischen Rückschritt und mehr Autokratie. Das Institut nennt als Beispiel Italien, das Vereinigte Königreich, aber vor allem die USA. Die lagen im Ranking früher auf Platz 20 von 179 Ländern und jetzt auf Platz 51.

Deutschland liegt auf Platz 15. Hier sehen die Forschenden keine Autokratisierung. Als positiv bewerten die Forschenden, dass sich die Lage in 18 Ländern im Moment verbessert, unter anderem in Brasilien und Polen. Ganz vorne beim Demokratie-Ranking sind Dänemark, Schweden und Norwegen. Ganz hinten liegen Nordkorea und Eritrea.

Hier gibt es kompletten Bericht, hier eine Zusammenfassung.