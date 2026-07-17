In Bernstein werden immer wieder kleine eingeschlossene Tiere gefunden, die viel über die Urzeit verraten. Aber jetzt geht's mal nicht um die Tiere, sondern um den Bernstein selber, denn den gibt es offenbar schon länger als gedacht.

Bernstein ist die versteinerte Form von Baumharz. Und ein chinesisches Forschungsteam sagt, dass es in Nordwest-China 385 Millionen Jahre alte, winzige Bernstein-Splitter entdeckt hat. Die bisher ältesten Bernsteinfunde sind rund 65 Millionen Jahre jünger. Die Forschenden schreiben im Fachblatt Science Advances, dass die Harz-Zusammensetzung der von heutigen Koniferen ähnelt. Die Vorläufer der Nadelbäume waren offenbar schon früh in der Lage, diesen besonderen Pflanzensaft zu bilden, um sich vor Insekten, Verletzungen oder Feuer zu schützen.

Vielleicht ist der Bernstein aus dieser Zeit verbreiteter als gedacht, aber die untersuchten Körnchen waren mit maximal einem halben Millimeter Durchmesser so klein, dass sie bisher übersehen wurden.