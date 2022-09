Die Corona-Krise hat die Anforderungen an Jobsuchende verändert.

Der aktuelle Job-Monitor der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in ihren Stellenanzeigen vor allem "Besonnenheit" deutlich häufiger verlangen als früher: Das Wort tauchte 2021 um 70 Prozent öfter auf als noch 2018. Auch Einfühlungsvermögen und eine positive Grundeinstellung wurden deutlich öfter verlangt.

Einfühlungsvermögen & positive Grundeinstellung

Häufiger gefordert wird nach Angaben der Stiftung auch ein sicherer Umgang mit Daten. Qualifikationen wie Präsentationsfähigkeit oder Verhandlungsgeschick waren dagegen deutlich weniger gefragt - beides möglicherweise eine Folge der Corona-Krise mit mehr Homeoffice und Onlinekommunikation.

An der Spitze der gefragten Soft Skills stehen aber immer noch die Klassiker: In fast jedem zweiten Job-Angebot wurde Einsatzbereitschaft verlangt, in fast jedem dritten Teamfähigkeit. Viele Firmen erwarten auch Selbständigkeit.

Für den aktuellen Jobmonitor wurden 48 Millionen Online-Jobanzeigen aus den Jahren 2018 bis 2021 ausgewertet.