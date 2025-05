Was ist Kindern und Jugendlichen wichtig für ein gutes Leben?

Das hat die Bertelsmann Stiftung mehr als 1.000 junge Menschen zwischen 10 und 15 Jahren gefragt - für die Studie "Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für ein gelingendes Aufwachsen". Heraus kam: Am wichtigsten sind den Befragten die Beziehungen zu Freunden und Gleichaltrigen, kurz darauf folgen auch die Beziehungen zur Familie.

Neun von zehn Jugendlichen wollen außerdem vor allem genug Geld haben, um mit ihren Freundinnen und Freunden etwas zu unternehmen. Fast jeder und jede Zweite hat angegeben, sich manchmal oder häufig Sorgen um die finanzielle Lage seiner Familie zu machen.

Die Studienmacher schlussfolgern: Die Politik sollte Kinder und Jugendliche gezielter fragen, was sie brauchen. Vor allem, was Sozialleistungen angeht: Finanzielle Unterstützung sollte so berechnet werden, dass genug übrig bleibt, damit die Jugendlichen am sozialen und digitalen Leben teilhaben können, sagt die Stiftung.

In einem zweiten Teil der Studie wurde untersucht, welche Bedürfnisse die 10- bis 15-Jährigen in ihrer Schule haben. Die Mehrheit gab an, prinzipiell zufrieden zu sein - oft wünschten sich die Befragten aber, dass sie mehr Mitsprachemöglichkeiten bekommen, was den Unterricht angeht.