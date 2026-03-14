Mehrere Länder in Südamerika haben nach ihm gesucht: Jetzt ist einer der berüchtigsten Drogenhändler der Region gefasst worden.

Medien berichten, dass Sebastián Marset in Bolivien festgenommen wurde. Hunderte Polizisten waren im Einsatz. Für Hinweise auf den Drogenhändler war ein Kopfgeld von umgerechnet mehr als anderthalb Millionen Euro ausgesetzt. Laut den Ermittlern führte Marset ein Netz aus Drogenhändlern an, das unter anderem mindestens 16 Tonnen Kokain nach Europa schmuggelte.

Marset gilt als ziemlich fußballverrückt und nutzte das wohl auch für seine Geschäfte. Laut den Ermittlern hat er das Geld aus dem Drogenhandel gewaschen, indem er Profi-Mannschaften in Südamerika und Europa kaufte und sponserte.

Die Washington Post hat mal geschrieben, dass Marset seine Drogenlieferungen mit dem Aufdruck "König des Südens" beschriftet hat.