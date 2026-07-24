Stell dir vor, du arbeitest in deinem absoluten Traumjob, an einem Ort, der dir sehr viel bedeutet - und dann hörst du mit dem Job auf, weil du nicht mehr erträgst, was um dich herum abgeht.

Drei Forscherinnen haben 25 Menschen interviewt, denen es so ergangen ist, und sie haben dazu einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht.

Der Traumjob, um den es geht: als Tourguide in der Antarktis Menschen Pinguine, Orcas, Eisberge und andere Naturwunder zeigen. Das Problem: Touristen strömen von weit her in die Antarktis, weil sie die Natur erleben wollen, stressen aber die Lebewesen dort und setzen auf der Reise besonders viele Treibhausgase frei, die die Antarktis aufheizen. Davon wollten die Ex-Tourguides kein Teil mehr sein.

Wie sie den Forscherinnen erzählt haben, kam die Entscheidung aufzuhören nach und nach. Zuerst kam die Erkenntnis, dass der Job nicht zu den eigenen Werten passt, dann die Erkenntnis, dass die Lösung sein könnte, aufzuhören und erst dann der finale Schritt.

Ihre Analyse haben die Forscherinnen im Fachjournal Annals of Tourism Research veröffentlicht.