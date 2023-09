Der erste richtige Job - viele Menschen in Deutschland macht das richtig glücklich.

Das zeigt eine repräsentative Studie der Humboldt-Universität in Berlin und der Health and Medical University in Potsdam. Über zehn Jahren haben Psychologinnen 2700 junge Erwachsene begleitet.

Sie stellten dabei fest, dass sie im ersten Jahr im Job zufriedener mit ihrem Leben waren als vorher. In den ersten fünf Jahren waren sie immer noch glücklicher, aber sie ärgerten sich auch öfter als vorher. Die Forscherinnen vermuten, dass das an zusätzlichem Stress durch den Job liegt.

Das Arbeitsleben sei deshalb ein zweischneidiges Schwert, es könne unser Wohlbefinden nicht nur verbessern, sondern auch verschlechtern, so die Forscherinnen.

Sie haben auch 2000 Rentnerinnen und Rentner befragt. Dabei kam heraus, dass viele mit Beginn der Rente erstmal unzufriedener waren. Mit der Zeit wurden sie aber glücklicher und ärgerten sich weniger als noch während der Berufszeit.