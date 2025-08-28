Auch Hummeln brauchen eine ausgewogene Ernährung: Proteine, Fette und Kohlenhydrate.

Daher kommt es auch, dass Hummeln nicht irgendwelche Blumen anfliegen, um Pollen zu sammeln. Forschende unter anderem von der Northwestern University aus den USA haben jetzt herausgefunden, dass sie strategisch Pflanzen anfliegen, angepasst an ihren Nährstoffbedarf. Bei einer acht Jahre langen Feldstudie in Colorado haben die Forschenden acht Hummel-Arten beobachtet. Dabei kam raus, dass die Arten mit längeren Zungen lieber Pollen mit viel Protein sammeln, die weniger Zucker und Fett hatten. Arten mit kürzeren Zungen mögen eher Pollen mit viel Zucker und Fetten. Laut dem Forschungsteam haben die Unterschiede den Vorteil, dass die Hummeln weniger um ihr 'Essen' konkurrieren müssen.

Die Forschenden beobachteten auch, dass einzelne Hummeln ihre Ernährung veränderten, wenn ihre Völker größer wurden - und dass der Nährstoffbedarf der Insekten sich auch im Laufe der Jahreszeiten ändert.

Die Forschungsgruppe meint auch: Ihre Studie kann dabei helfen, Gärten, Parks und andere Grünanlagen sinnvoller zu bepflanzen - angepasst an die Snack-Vorlieben der Hummeln vor Ort.