Nach dem Gesetz ist das klar: Selbst bei Feuerbestattungen gibt es einen Friedhofszwang. Die Asche von Leichen darf in Deutschland nicht mit nach Hause genommen oder an einem beliebigen Ort verstreut werden.

Laut einer repräsentativen Befragung wünschen sich aber immer mehr Menschen, dass das erlaubt ist. Wie die Verbraucherinitiative Bestattungskultur herausgefunden hat, will nur noch jede und jeder Vierte ein klassisches Urnen- oder Sarggrab auf dem Friedhof. Vor fünf Jahren war es noch jede und jeder Zweite.

Die meisten Leute wollen demnach für ihre eigene Bestattung eine Möglichkeit, bei der Hinterbliebene keinen Pflegeaufwand haben. Zum Beispiel in Gemeinschaftsgräbern, in Urnenwänden oder unter Bäumen. Jede und jeder Vierte bevorzugt eine illegale Variante, nämlich dass die Asche in der freien Natur verstreut wird oder zuhause bei der Familie steht.

Die Verbraucherinitiative fordert deshalb, den Friedhofszwang nach Feuerbestattungen aufzuheben.