Wasser ist kostbar und mancherorts auch knapp.

Mehr als 90 Prozent des menschlichen Wasserverbrauchs weltweit werden für die Bewässerung in der Landwirtschaft genutzt. US-Forschende haben sich jetzt angesehen, wie nachhaltig das passiert. Dafür haben sie Bewässerungs-Daten von 2000 bis 2015 ausgewertet. In diesem Zeitraum hat sich die bewässerte Fläche um 11 Prozent vergrößert. Weltweit wird demnach eine Fläche bewässert, die so groß ist wie ganz Indien.

Bewässerung kann Probleme verschärfen



Etwa die Hälfte dieser Steigerung ist der Studie zufolge nicht nachhaltig. Es wird dort bewässert, wo es schon Probleme mit der Wasserversorgung gibt. Gerade in Asien ist das der Fall, in China, Indien und Pakistan, und im mittleren Westen der USA. Die Forschenden hoffen, dass Regierungen die Daten nutzen, um die Bewässerung nachhaltiger zu machen.