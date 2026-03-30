Wer regelmäßig Sport macht, könnte länger leben.

Darauf gibt jetzt nochmal eine Langzeitstudie Hinweise, und zwar insbesondere für Frauen ab 50. Forschende der Universität Sydney haben seit den 1990er Jahren Frauen begleitet und die Daten von gut 11.000 ausgewertet. Alle drei Jahre wurden sie befragt. Unter anderem dazu, ob sie sich - so wie die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt - genug bewegen und Sport machen. Zum Start der Studie waren alle Frauen zwischen 45 und 50 Jahre alt.

Die Studie im Fachjournal Plos Medicine zeigt: Wer zwischen etwa 50 und 70 aktiv ist, kann das Sterberisiko halbieren - im Vergleich zu Sportmuffeln. Ob es einen Unterschied macht, wenn Frauen schon vorher Sport machen, geht aus der australischen Studie aber nicht hervor und muss laut Forschenden weiter untersucht werden. Die WHO empfiehlt Erwachsenen in der Woche 150 Minuten moderate Bewegung oder 75 Minuten intensives Training - oder auch eine Kombi aus beidem.