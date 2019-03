Beim Laufen stoßen sich Langstreckenprofis stärker vom Boden ab als Freizeitläufer. Sie sind im Schnitt um elf Prozent länger in der Luft. Das hat ein Forschungsteam einer Uni in Manchester ausgerechnet. Seine Ergebnisse hat es im Fachjournal European Journal of Sport Science veröffentlicht.

Das Team hat für die Studie die Laufbewegungen von jeweils 14 Hochleistungs- und Freizeitsportlern untersucht - darunter sowohl Männer als auch Frauen. Die Laufgeschwindigkeit war dabei vorgegeben. Das Team stellte fest, dass die Profis beim Aufkommen auf dem Boden das Knie stärker gebeugt haben als Freizeitläufer. Das Bein ist damit näher am Körper. Außerdem kommen die Hochleistungsläuferinnen und -läufer eher mit dem Vorderfuß auf als mit der Ferse.