Schulen geschlossen, Fußballtraining gestrichen, Spielplätze dicht -

diese Einschränkungen für Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie könnten immer noch nachwirken. Davor warnt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Es hat mehrere Studien zum Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie ausgewertet.

Körperliche Aktivität ist in dieser Zeit in ganz Europa stark gesunken, in Deutschland ging sie um ein Viertel zurück. Besonders wenig bewegten sich Kinder und Jugendliche zur Zeit der Schulschließungen. Aber obwohl die Pandemie vorbei ist, gibt es keine Anzeichen, dass sich der Trend wieder umkehrt - also, dass Kinder und Jugendliche sich wieder mehr bewegen.

Die Studienleiterin sagt, dass sich das ändern muss. Sonst könnte eine ganze Generation heranwachsen, mit schweren gesundheitlichen Folge-Schäden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Kinder und Jugendliche eine Stunde Bewegung am Tag.