Sitzen ist das neue Rauchen - Forschende aus Großbritannien haben weitere Hinweise darauf gesammelt, dass zu viel Sitzen krank macht. Und zwar, weil es auch das Krebsrisiko erhöht.

Die Forschenden haben für ihre Studie im Fachmagazin Plos Medicine Gesundheitsdaten von mehr als 90.000 Menschen aus einer Datenbank ausgewertet. Von denen sind dort Daten über Krankheiten gespeichert. Außerdem auch Bewegungsdaten, die über mehr als zehn Jahre getrackt wurden. Die Forschenden bringen dadurch in ihrer Studie das Krebsrisiko direkt mit fehlender Aktivität in Verbindung.

Zu den Ergebnissen zählt: Jede Stunde mehr Sitzen erhöht das Krebsrisiko statistisch um fast zehn Prozent. Kritisch wird es demzufolge schon ab einer halben Stunde Sitzen.

Aber: Es gibt auch Gegenmittel. Wer öfter aufsteht, sich wenigstens leicht bewegt oder sogar täglich etwas trainiert, kann sein Krebsrisiko statistisch senken.