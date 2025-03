Wenn wir auf Reisen gehen, planen wir unsere Strecke nach Entfernung, nach Übernachtungsmöglichkeiten, nach der günstigsten Tankstelle. Auch Elefanten planen ihre Reiseroute. Und zwar so, dass sie dabei so wenig Energie wie möglich verbrauchen.

Das haben Forschende der Unis Jena und Oxford herausgefunden. Über 150 Afrikanische Elefanten haben sie über einen Zeitraum von 22 Jahren mit GPS getrackt. Gerade auf langen Reisen bevorzugten die Elefanten Strecken, auf denen sie wenig Energie verbrauchen, heißt es im Journal of Animal Ecology. So mieden über 90 Prozent von ihnen steile Hänge und unwegsames Gelände. Außerdem durchquerten sie bevorzugt vegetationsreiche Gegenden, in denen sie Nahrung und Wasser finden konnten.

Mit diesem Wissen könnten zum Beispiel bessere Schutzgebiete für die Tiere bestimmt werden. Und man könnte auch vorhersagen, wie sich der Klimawandel auf die Bewegungsmuster der Elefanten auswirken wird.