Bei luziden Träumen sind wir uns bewusst, dass wir träumen. Wir können dann im Traum Entscheidungen treffen.

Einige Menschen wollen solche luziden Träume öfter erleben und trainieren dafür. Eine App der Northwestern University in Evanston, USA, könnte dabei helfen. Diese App spielt vor dem Einschlafen bestimmte Geräusche ab, sie piept zum Beispiel in einem bestimmten Rhythmus. Währenddessen sollen Nutzende sich ihrer Gedanken und ihres Körpers bewusst werden. Nach sechs Stunden piept die App nochmal - in der Theorie triggert das die vorher geübte Bewusstheit und dadurch luzide Träume.

Bei einem ersten Test hatten 19 App-Nutzende im Schnitt zwei luzide Träume pro Woche - was schon häufig ist, weil luzide Träume sehr selten sind. Bei einem späteren Test mit über 100 Menschen gab es eine Erfolgsquote von 17 Prozent.

Im Playstore bekommt die App allerdings keine drei Sterne. Die Kritik: Sie scheint zwar zu funktionieren, aber verlangt auch viele persönliche Daten.