Die Tiefsee ist immer für Überraschungen gut - das zeigt eine Expedition in der Karibik.

Das britische Forschungsschiff RSS James Cook war sechs Wochen lang unterwegs, um das Meer bis in 6.000 Meter Tiefe zu erforschen. Dabei bekamen die Forschenden überraschende Lebewesen vor die Unterwasser-Kameras mit Ködern: bizarre Schnabelfische, unter UV-Licht leuchtende Drachenfische und eine bisher nicht bekannte schwimmende Seegurkenart.

Spannend fanden sie auch alien-artige Unterwasserlandschaften mit Glasschwämmen vor den Kaimaninseln. Und sehr tiefe Riffe mit Schwarzen Korallen - die waren bisher nur aus vagen Erzählungen von Fischern aus Anguilla bekannt. Außerdem entdeckten sie vor den Turks- und Caicos-Inseln ein neues "Blue Hole" - solche Unterwasser-Sinklöcher gehen durch Riffe weit in die Tiefe.

Generell freuen sich die Forschenden der "Beyond the Reef"-Expedition, dass viele Ökosysteme noch in gutem Zustand sind.