Das britische Forschungsschiff RSS James Cook war sechs Wochen lang unterwegs, um das Meer bis in 6.000 Meter Tiefe zu erforschen. Dabei bekamen die Forschenden überraschende Lebewesen vor die Unterwasser-Kameras mit Ködern: bizarre Schnabelfische, unter UV-Licht leuchtende Drachenfische und eine bisher nicht bekannte schwimmende Seegurkenart.
Spannend fanden sie auch alien-artige Unterwasserlandschaften mit Glasschwämmen vor den Kaimaninseln. Und sehr tiefe Riffe mit Schwarzen Korallen - die waren bisher nur aus vagen Erzählungen von Fischern aus Anguilla bekannt. Außerdem entdeckten sie vor den Turks- und Caicos-Inseln ein neues "Blue Hole" - solche Unterwasser-Sinklöcher gehen durch Riffe weit in die Tiefe.
Generell freuen sich die Forschenden der "Beyond the Reef"-Expedition, dass viele Ökosysteme noch in gutem Zustand sind.