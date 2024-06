Beziehungen zu narzisstischen Menschen können anstrengend sein - schließlich wollen sie immer bewundert werden.

Aber es kommt darauf an, mit welcher Art von Narzissmus man es zu tun hat, schreiben zwei Psychologen im Fachmagazin Personality and Individual Differences. Sie haben im Iran fast 700 heterosexuelle Paare getrennt zu narzisstischen Zügen befragt und ob sie zum Beispiel vom Partner enttäuscht waren oder sich in der Beziehung gefangen fühlten.

Die Forscher unterscheiden drei verschiedene Arten von Narzissmus. Bei zwei Varianten kam es bei den Partnerinnen eher zu einem sogenannten Liebes-Burnout. Die Forscher erklären es damit, dass bei diesen Persönlichkeitszügen die Betroffenen eine Art Machtstreben haben. Das ist beim dritten, dem sogenannten extravertierten Narzissmus, nicht der Fall. Neigte eine der beiden Personen dazu, konnte das den anderen sogar vor einem romantischen Burnout schützen.

Bei den Partnern von narzisstischen Frauen häuften sich generell keine Merkmale eines Liebes-Burnouts.